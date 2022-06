Gf Vip 7 | Sonia Bruganelli opinionista? Il rumor

(Di lunedì 27 giugno 2022)confermatadel Grande Fratello Vip 7? A divulgare la notizia è il portale Tvblog, che ha anticipato il bis della moglie di Paolo Bonolis al reality condotto da Alfonso Signorini.al GF Vip 7 Si lavora alacremente per la definizione della settima edizione del Grande Fratello Vip (in onda da lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5 subito dopo Striscia la notizia) che avrebbe già riservato la sua prima sorpresa, ovvero il rinnovo diin qualità di. La manager, che alla fine della sesta edizione del reality aveva dichiarato che non avrebbe mai più fatto l'di reality, evidentemente ci avrà ripensato. Pare che ci sia stato un grande corteggiamento ...

La scorsa stagione ha visto la presenza di due opinioniste d'eccezione,Bruganelli e Adriana ... Ma entrambe non sono state riconfermate per la nuova edizione del GF: la moglie di Paolo ...Seguiamo le vicende dei naufraghialle prese con la lotta per la sopravvivenza privati di ogni ...15 - TG LA7d 18:20 - Ghost Wisperer - Presenze 20:10 - La cucina di21:20 - Josephine, Ange ...Un’altra ‘commentatrice’ o un altro commentatore sarà quasi certamente arruolato dal team che lavora al GF Vip 7, ma quel che si dà per certo è che Sonia ci sarà. Nulla da fare invece per Adriana ...Sonia Bruganelli, dopo aver salutato il Grande Fratello VIP 6 e il suo ruolo di opinionista, durato sei mesi, aveva più volte ribadito che no, non ci sarebbe stata un’altra edizione per lei.