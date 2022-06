GF Vip 7 | clamoroso ritorno di Sonia Bruganelli | la decisione di Alfonso Signorini

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 giugno 2022) La moglie di Paolo Bonolis sarà nuovamente opinionista nel GF Vip 7: decisivo il pressing disuDalla lista dei papabili opinionisti del GF Vip ne è saltato fuori uno a sorpresa:. La tanto apprezzata opinionista della scorsa edizione, secondo quanto risulta a TVBlog.it, sarà nuovamente sulla poltrona dello studio di Cinecittà per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Decisamente a sorpresa, visto che più volte la moglie di Paolo Bonolis aveva ammesso che non sarebbe tornata. L’unica soluzione per poterla riavere tra i volti del reality sarebbe stata quella di vederla opinionista in solitaria. Non sarà così, visto che accanto a lei ci sarà un altro grande personaggio ancora avvolto nel mistero, ma evidentemente la pressione del padrone di casa ...