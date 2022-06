Gesesa | interruzione idrica da questa sera a Frasso Telesino

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica che a causa della riduzione delle portate causata dal deficit fisiologico e da un eccessivo assorbimento in distribuzione saremo costretti ad effettuare la chiusura notturna dei serbatoi San Giovanni, Santa Marghrita e Alto Calore-Caurano. Dala turnazione vedrà la sospensione dell’erogazione dalle 23.00 alle 06.00 del mattino successivo al fine di garantire una regolare distribuzione diurna, la zona interessata è tutto il centro urbano del Comune di. Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde gratuito sia da telefono fisso che da cellulare 800 51 17 17. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

