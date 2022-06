Generale Pavel, 130 kg e 1 litro di vodka al giorno: l'uomo che sconvolge la Russia (Di lunedì 27 giugno 2022) Con le gravi perdite sul campo, Vladimir Putin è costretto a richiamare i pensionati. Tra questi c'è il Generale Pavel, un veterano dell'Afghanistan da tempo in pensione. Sarà lui indirizzare le forze russe nell'Ucraina orientale. Con la fuga di notizie sul suo ritorno in trincea, gli inglesi si sono scatenati. Una fonte dell'intelligence britannica ha confermato che Putin sta "raschiando il barile" richiamando un Generale "che pesa 130 chili e che mangia cinque volte a giorno innaffiando il tutto con almeno un litro di vodka". Il motivo? Per lo 007 "la maggior parte dei suoi ufficiali temprati dalla battaglia sono stati uccisi o feriti in Ucraina, quindi ha fatto ricorso a membri di seconda classe che non sarebbero durati a lungo". E il Generale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Con le gravi perdite sul campo, Vladimir Putin è costretto a richiamare i pensionati. Tra questi c'è il, un veterano dell'Afghanistan da tempo in pensione. Sarà lui indirizzare le forze russe nell'Ucraina orientale. Con la fuga di notizie sul suo ritorno in trincea, gli inglesi si sono scatenati. Una fonte dell'intelligence britannica ha confermato che Putin sta "raschiando il barile" richiamando un"che pesa 130 chili e che mangia cinque volte ainnaffiando il tutto con almeno undi". Il motivo? Per lo 007 "la maggior parte dei suoi ufficiali temprati dalla battaglia sono stati uccisi o feriti in Ucraina, quindi ha fatto ricorso a membri di seconda classe che non sarebbero durati a lungo". E il...

Pubblicità

renatokakkoi : RT @Ucrainarussia: ??#Putin richiama il generale Pavel in #pensione. Intelligence Gb: «Pesa 130 kg e beve un litro di vodka al giorno» Gli 0… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Putin richiama il generale Pavel in pensione. Intelligence Gb: «Pesa 130 kg e beve un litro di vodka al giorno» https:/… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Putin richiama il generale Pavel in pensione. Intelligence Gb: «Pesa 130 kg e beve un litro di vodka al giorno» https:/… - 1CannabisNews : Quando #PutinWarCriminal parla di bomba atomica si riferisce al generale Pavel ? - LPincia : RT @_zehentner: Putin ha bisogno di rafforzare l’umore delle sue truppe e richiama in servizio il Generale Pavel Popov, oggi pensionato. No… -