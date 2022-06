GdS – Angel Di Maria, alle radici del Fideo della Juve: il carbone, la famiglia… (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-26 19:58:57 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Magro come uno spaghetto, salvato dalla mamma dopo essere caduto in un pozzo, papà Di Maria era scettico sulle reali possibilità del figlio. Che quando poi firmò al Benfica, disse loro: “Ora a voi ci penso io” A un certo punto il padre lo fermò: “Non andare in camera tua, dobbiamo parlare”. Angel Di Maria era già il Fideo, “lo spaghetto” di Rosario dal dribbling facile e la sfilza di dubbi relativi al fisico. Da un lato dicevano “sì, il ragazzo ha talento”, ma dall’altro erano un po’ scettici: “Uno così secco non sfonderà mai”. In fondo poteva starci. Prendete una vecchia foto di Angel adolescente. Testa bassa, canottiera nera, occhi scuri, sguardo impaurito e la nomea di “bravino” seguita da un “ma”. Un fuscello dai capelli neri e ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-26 19:58:57 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla rosea: Magro come uno spaghetto, salvato dalla mamma dopo essere caduto in un pozzo, papà Diera scettico sulle reali possibilità del figlio. Che quando poi firmò al Benfica, disse loro: “Ora a voi ci penso io” A un certo punto il padre lo fermò: “Non andare in camera tua, dobbiamo parlare”.Diera già il, “lo spaghetto” di Rosario dal dribbling facile e la sfilza di dubbi relativi al fisico. Da un lato dicevano “sì, il ragazzo ha talento”, ma dall’altro erano un po’ scettici: “Uno così secco non sfonderà mai”. In fondo poteva starci. Prendete una vecchia foto diadolescente. Testa bassa, canottiera nera, occhi scuri, sguardo impaurito e la nomea di “bravino” seguita da un “ma”. Un fuscello dai capelli neri e ...

