Galliani: «Se il Monza resta in Serie A, faremo lo stadio nuovo» (Di lunedì 27 giugno 2022) «Sono felice dalle 23:12 del 29 maggio. Inseguivamo questo sogno da 110 anni. I lavori per aumentare la capienza dello stadio del Monza fino a 16.000 posti. Bisogna dotare di tornelli l’intero stadio. Ci auguriamo che per la prima giornata, al massimo per la seconda, saremo pronti. Poi se resteremo in Serie A faremo i Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 giugno 2022) «Sono felice dalle 23:12 del 29 maggio. Inseguivamo questo sogno da 110 anni. I lavori per aumentare la capienza dellodelfino a 16.000 posti. Bisogna dotare di tornelli l’intero. Ci auguriamo che per la prima giornata, al massimo per la seconda, saremo pronti. Poi se resteremo ini Calcio e Finanza.

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : #Monza, #Galliani in sede #Inter: affondo finale per #Pinamonti ?? @ivanfcardia - FcInterNewsit : ?? Galliani in sede nerazzurra: incontro tra Inter e Monza per Pirola e Pinamonti ???? - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Adriano #Galliani nella sede dell’@Inter per trattare #Pinamonti - TuttoMercatoWeb : Monza, Galliani: 'Oggi le visite di Cragno. Pinamonti e Joao Pedro hanno costi molto alti' - CalcioFinanza : #Galliani: «Se il #Monza resta in #SerieA, faremo lo stadio nuovo» -