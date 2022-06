Galleria Vittoria, nuovo cantiere fino a venerdì 1°luglio: ecco il dispositivo di traffico (Di lunedì 27 giugno 2022) Galleria Vittoria: ecco tutti i dettagli del dispositivo di traffico disposto dal Comune di Napoli da lunedì 27 giugno e venerdì 1° luglio. nuovo cantiere nella Galleria Vittoria di Napoli. Il Comune di Napoli ha già fatto sapere che il tunnel che collega Piazza Vittoria e via Acton chiuderà solo di notte in entrambi i Leggi su 2anews (Di lunedì 27 giugno 2022)tutti i dettagli deldidisposto dal Comune di Napoli da lunedì 27 giugno e1° luglio.nelladi Napoli. Il Comune di Napoli ha già fatto sapere che il tunnel che collega Piazzae via Acton chiuderà solo di notte in entrambi i

Pubblicità

zazoomblog : Napoli la Galleria Vittoria chiude di nuovo per lavori: orari e divieti - #Napoli #Galleria #Vittoria #chiude - ParliamoDiNews : Napoli, la Galleria Vittoria chiude di nuovo per lavori: orari e divieti #Giugliano #Marano #Villaricca #Mugnano… - anmnapoli : • Le linee provenienti da p.zza Vittoria in direzione Fuorigrotta, giunte in via G. Bruno svoltano per salita Piedi… - Napolikeit : Galleria Vittoria a Napoli chiusa: orari e divieti temporanei a causa di lavori #napoli #dispositivi_di_traffico… - TizianaTodi : Adatta per #oggi#un abbraccio a tutti @ Galleria Vittoria -