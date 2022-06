Gabriel Jesus dell’Arsenal è stato “fatto al 100%” come i termini personali concordati con la star del Man City (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-26 20:02:09 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 26 giugno 2022 19:02Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2022 23:32 Domenica sera è stato fornito un nuovo aggiornamento sugli sforzi in corso dell’Arsenal per concludere un accordo per la star del Manchester City Gabriel Jesus. Il nome del nazionale brasiliano Jesus ha ovviamente preso il suo posto in prima fila nei titoli dei giornali della metà rossa del nord di Londra nel corso delle ultime 48 ore. Questo arriva con i capi di trasferimento dell’Arsenal che hanno ampiamente riferito di aver raggiunto un accordo con le loro controparti al Man City, per portare il sicario di talento negli Emirati questa estate. Si ritiene ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 giugno 2022) 2022-06-26 20:02:09 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 26 giugno 2022 19:02Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2022 23:32 Domenica sera èfornito un nuovo aggiornamento sugli sforzi in corsoper concludere un accordo per ladel Manchester. Il nome del nazionale brasilianoha ovviamente preso il suo posto in prima fila nei titoli dei giornali della metà rossa del nord di Londra nel corso delle ultime 48 ore. Questo arriva con i capi di trasferimentoche hanno ampiamente riferito di aver raggiunto un accordo con le loro controparti al Man, per portare il sicario di talento negli Emirati questa estate. Si ritiene ...

Pubblicità

OdeonZ__ : LIVE Calciomercato - Djuric a un passo dal Verona. Colpo Arsenal: preso Gabriel Jesus - cherubinismo : @vittorio1621 @bry176 @juanito1897 Aggiungo che i tridenti da te citati hanno come 'riserve' firmino, diogo jota, f… - ilpodsport : #Calciomercato 'L'Arsenal chiude per Gabriel Jesus: via libera per il Barcellona per Rapinha' #ilpodsport - junews24com : Gabriel Jesus Juve, il brasiliano resta in Premier: tutto fatto col nuovo club - RizkyWard : RT @MCityIndonesian: RESMI: Gabriel Jesus ke Arsenal dari Manchester City. ??: Fabrizio Romano #ManCity -