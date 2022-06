Frasi per il papà migliore del mondo: le citazioni più emozionanti (Di lunedì 27 giugno 2022) Vuoi scrivere un biglietto di auguri al papà ma non sai quale citazione utilizzare? Alcune Frasi per il papà migliore del mondo potrebbero sorprenderti: soprattutto, sorprenderebbero lui, che così potrà sentirsi davvero apprezzato. Per i papà, soprattutto in concomitanza di ricorrenze e feste, non è importante il regalo in sé, ma sapere di essere stato un punto di riferimento per i propri figli. Come le mamme, anche i papà desiderano solamente essere un supporto per i propri figli, una guida, un faro di speranza sempre acceso e che non vacilla mai. Vuoi dire al tuo papà che lo vuoi bene? Scegli uno degli aforismi selezionati da DiLei per te: una raccolta delle Frasi più profonde tratte dalle poesie o dalle canzoni, ma anche ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 giugno 2022) Vuoi scrivere un biglietto di auguri alma non sai quale citazione utilizzare? Alcuneper ildelpotrebbero sorprenderti: soprattutto, sorprenderebbero lui, che così potrà sentirsi davvero apprezzato. Per i, soprattutto in concomitanza di ricorrenze e feste, non è importante il regalo in sé, ma sapere di essere stato un punto di riferimento per i propri figli. Come le mamme, anche idesiderano solamente essere un supporto per i propri figli, una guida, un faro di speranza sempre acceso e che non vacilla mai. Vuoi dire al tuoche lo vuoi bene? Scegli uno degli aforismi selezionati da DiLei per te: una raccolta dellepiù profonde tratte dalle poesie o dalle canzoni, ma anche ...

Pubblicità

La7tv : #omnibus @gparagone attacca duramente il ministro Renato #Brunetta per alcune sue frasi contro un lavoratore: 'Ha i… - C4ty3 : @Stronza Per esperienza, le frasi che cominciano con 'Non offenderti ma...', di solito, è meglio non dirle. - rosediversaille : molto spesso durante la mia infanzia mi sono sentita dire frasi come 'sei molto matura per la tua età' oppure come… - GSette77 : RT @michele_geraci: Spero sia chiaro a tutti, che quello che sentite sul #PriceCap sul #petrolio sono solo frasi di circostanza per dare ai… - franzafrency : Lo dico e non vuole essere una polemica! È davvero bello quando qualcuno del fandom riesce ad incontrarli…gioisco p… -