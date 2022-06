Pubblicità

Giorgiolaporta : In #Francia la ministra della Salute #Bourguignon del partito di #Macron viene sconfitta dalla candidata di Marine… - SanjuSa46005906 : RT @ItalyMFA: #Francia| Il Min @luigidimaio incontra la Ministra ????, @MinColonna. Focus su: ??#TrattatodelQuirinale: stretta collaborazion… - sangermax : RT @messveneto: Francia, Macron conferma fiducia alla premier Borne: “Nuovo governo d’azione ai primi di luglio”: La prima ministra dovrà p… - messveneto : Francia, Macron conferma fiducia alla premier Borne: “Nuovo governo d’azione ai primi di luglio”: La prima ministra… - Carmen5633 : RT @Giorgiolaporta: In #Francia la ministra della Salute #Bourguignon del partito di #Macron viene sconfitta dalla candidata di Marine #LeP… -

Agenzia ANSA

Nonostante la chiara ripresa epidemica, laesclude di instaurare di nuovo un "obbligo" di indossare la mascherina, dopo che lalo ha abolito anche sui mezzi di trasporto lo scorso ...... dove anche quelli più forti al nord sarebbero dipendenti da Germania eIl ruolo riservato ... come riconosciuto dallaCarfagna", hanno concluso i due esponenti di Liberi e Uguali. ... Francia, ministra 'consiglia' la mascherina in metro Dal 2023 in Francia i giovani insegnanti guadagneranno oltre 2.000 euro netti al mese . E’ quanto promesso in un’intervista a Le Parisien dal ministro ..."Chiedo ai francesi di rimettere la mascherina nei mezzi di trasporto": lo ha detto Brigitte Bourguignon, ministra della Salute francese, ai microfoni di RTL. (ANSA) ...