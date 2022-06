Pubblicità

Unibocconi : Congratulazioni a Francesco Billari @FCBillari, nominato rettore dell'Università Bocconi per il biennio 2022-24. En… - mgpg07 : RT @CalcioFinanza: Il milanese Francesco Billari è il nuovo rettore della #Bocconi. Esperto di studi sulla demografia, è anche un grande ap… - Chiacomolli : RT @Unibocconi: Congratulazioni a Francesco Billari @FCBillari, nominato rettore dell'Università Bocconi per il biennio 2022-24. Entrerà in… - CalcioFinanza : Il milanese Francesco Billari è il nuovo rettore della #Bocconi. Esperto di studi sulla demografia, è anche un gran… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Francesco Billari è il nuovo rettore della Bocconi: Il cda dell’Università Bocconi, su propost… -

Agenzia ANSA

è il nuovo Rettore per il biennio 2022/2024 dell'Università Bocconi. Attualmente Prorettore vicario e Dean per la faculty, entrerà in carica il primo novembre, a conclusione dei 6 ...Milano, 27 giu. " Su proposta del Presidente Mario Monti, il Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi all'unanimità ha nominatoRettore dell'ateneo per il biennio 2022/24.entrerà in carica il primo novembre, a conclusione dei 6 anni di rettorato di Gianmario Verona. Francesco Billari nuovo Rettore della Bocconi dal 1 novembre Il cda dell’Università Bocconi, su proposta del presidente Mario Monti, ha nominato all’unanimità Francesco Billari, oggi prorettore vicario, nuovo rettore per il biennio 2022-2024. Billari entrerà in ...“La sfida che ho l’onore di raccogliere, è stimolante e ambiziosa. - ha dichiarato Francesco Billari -Si tratta di contribuire allo sviluppo di un ateneo globale e inclusivo, sempre alla frontiera ...