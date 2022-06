Formula 1 | FIA | “Obiettivo zero carbon nel 2030 | carburante sostenibile nel 2026”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il mondo della1 guarda sempre più all’ambiente e alla sostenibilità, come confermato dalla Fia con una nota ufficiale. Intanto a Silverstone è stato presentato il nuovo logo F1, che punta proprio a confermare il legame con l’ambiente. “Tre anni fa abbiamo sottoscritto un accordo con i 10 team per impegnarci a trovare soluzioni sempre più sostenibili – spiega la nota – L’è quello di ridurre l’impronta delio nel nostro sport, già gli uffici di F1 utilizzano energia rinnovabile al 100% e i nuovi container permettono l’uso di aeromobili più efficienti.” La grande novità potrebbe arrivare nel, anno in cui “vogliamo introdurre un nuovo motore con unal 100%, dopo aver già ridotto le emissioni grazie all’introduzione in questa stagione ...

Mahindra è tra i fondatori della Serie Formula E Il costruttore indiano tra i fondatori del Campionato Mondiale di Formula E, non è la prima volta che presenta la sua monoposto elettrica. Il mondo della Formula 1 guarda sempre più all'ambiente e alla sostenibilità, come confermato dalla Fia con una nota ufficiale. Intanto a Silverstone è stato presentato il nuovo logo F1, che punta. Nell'occasione, la nuova M9Electro ha svelato anche la nuova livrea bianca, nera e rossa. Mahindra è uno dei costruttori fondatori della Serie FIA Formula E e non è la prima volta che scende in pista.