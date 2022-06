Foggia, incendio nel ghetto di Rignano Garganico: i rilievi della scientifica dopo il rogo – Video (Di lunedì 27 giugno 2022) Una persona è morta in un incendio che ha distrutto due baracche nell’insediamento spontaneo di migranti “Torre Antonacci”, a Rignano Garganico (Foggia). Il suo corpo è stato trovato carbonizzato, sarebbe rimasto intrappolato in una delle due baracche. A Rignano vivono migranti impiegati prevalentemente nei campi agricoli. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco e Carabinieri, anche per risalire alle cause del rogo che sembrano essere di natura accidentale. L’incendio, infatti, potrebbe essere divampato o a seguito di un corto circuito o a causa del malfunzionamento di una cucina di fortuna allestita nelle baracche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Una persona è morta in unche ha distrutto due baracche nell’insediamento spontaneo di migranti “Torre Antonacci”, a). Il suo corpo è stato trovato carbonizzato, sarebbe rimasto intrappolato in una delle due baracche. Avivono migranti impiegati prevalentemente nei campi agricoli. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco e Carabinieri, anche per risalire alle cause delche sembrano essere di natura accidentale. L’, infatti, potrebbe essere divampato o a seguito di un corto circuito o a causa del malfunzionamento di una cucina di fortuna allestita nelle baracche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

