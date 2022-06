FLY – VOLA VERSO I TUOI SOGNI: AL CINEMA DAL 14 LUGLIO (Di lunedì 27 giugno 2022) FLY – VOLA VERSO i TUOI SOGNI, diretto da Katja Von Garnier (Blood and Chocolate, Windstorm e Donne senza trucco), uscirà nei CINEMA dal 14 LUGLIO. Chi compone il cast di “FLY – VOLA VERSO i TUOI SOGNI”? FLY – VOLA VERSO i TUOI SOGNI mette in scena un racconto di rinascita e di formazione al ritmo della danza urbana, accompagnato da musica pulsante e scatenate performance di ballo interpretate da ballerini Hip-Hop-Freestyle professionisti di livello internazionale tra cui i campioni del mondo Wichert e Majid Kessab e ancora Yui Kawaguchi, Willy Hem, Luwam “Luulu” Russom, Christian “Robozee” Zacharas, Sebastian “Killasebi” Jaeger e Jenny “Tweetie” ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 27 giugno 2022) FLY –, diretto da Katja Von Garnier (Blood and Chocolate, Windstorm e Donne senza trucco), uscirà neidal 14. Chi compone il cast di “FLY –”? FLY –mette in scena un racconto di rinascita e di formazione al ritmo della danza urbana, accompagnato da musica pulsante e scatenate performance di ballo interpretate da ballerini Hip-Hop-Freestyle professionisti di livello internazionale tra cui i campioni del mondo Wichert e Majid Kessab e ancora Yui Kawaguchi, Willy Hem, Luwam “Luulu” Russom, Christian “Robozee” Zacharas, Sebastian “Killasebi” Jaeger e Jenny “Tweetie” ...

