Fiumicino, sconto della Tari per le utenze non domestiche: come fare richiesta (Di lunedì 27 giugno 2022) Fiumicino – E' stato approvato il bando per il riconoscimento delle agevolazioni TA.RI. 2022 per le utenze non domestiche che, a causa dei provvedimenti presi durante il 2020 per la pandemia, hanno subito chiusure, restrizioni e perdite di fatturato. La domanda per ottenere il beneficio della riduzione dovrà essere presentata dall'intestaTario della tassa entro il termine del 31 luglio 2022. Tutte le informazioni sui requisiti, il modello di domanda e le modalità di invio della domanda stessa, sono consultabili a questo link (clicca qui). Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra ...

