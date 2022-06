(Di lunedì 27 giugno 2022) Lasta lavorando attivamente sul mercato per cercare di portare quanti più rinforzi a Italiano prima del ritiro: piace LoLaè molto attiva sul mercato in entrata perché vuole regalare i primi rinforzi a Italiano in vista del ritiro per preparare la nuova stagione. L’ultimadella Viola è Giovanni Lodel Tottenham reduce da un’ottima stagione con la maglia del Villareal. Lo riporta La Nazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Laè molto attiva sul mercato in entrata perché vuole regalare i primi rinforzi a Italiano in vista del ritiro per preparare la nuova stagione. L'ultimadella ...Una, visto che dal clan di Jorge Mendes (agente del campione lusitano) non arrivano ... con l'Inter che tiene in caldo Bremer (Torino) e Milenkovic () come rinforzi difensivi, ... Fiorentina, suggestione Lo Celso: le ultime La settimana che ha inizio oggi potrebbe essere molto movimentata per il mercato della Fiorentina. Giovedì 30 giugno scadranno alcuni contratti e le ultime opzioni di riscatto, e da venerdì, inizio ...Ai tanti nomi accostati che in questa fase iniziale sono accostati alla Fiorentina se ne aggiunge un altro decisamente prestigioso: la Nazione riporta infatti anche di una possibile operazione ...