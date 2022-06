Filippo Bisciglia si sfoga: “Mi fa tanto male non fare Temptation Island” (Di lunedì 27 giugno 2022) Che estate sarà senza Temptation Island? Un’estate senza corna in tv e senza i video di Filippo Bisciglia; un’estate senza il trash a cui dovremo rinunciare nelle prossime settimane e a quanto pare, non tutti se ne sono fatti una ragione. Lo spiega Filippo Bisciglia, storico conduttore del programma di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria de Filippi. “Mi state scrivendo in tanti” ha detto Filippo dalla sua pagina instagram, che conta oltre 1 milione di follower. E proprio a tutti questi follower, il conduttore decide di parlare, anche perchè se ha raggiunto questo traguardo è grazie al successo del programma. Il pubblico ha imparato a conoscerlo e ha iniziato a seguirlo anche e soprattutto grazie al programma di Canale 5. Per questo spiega come mai questa estate, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 giugno 2022) Che estate sarà senza? Un’estate senza corna in tv e senza i video di; un’estate senza il trash a cui dovremo rinunciare nelle prossime settimane e a quanto pare, non tutti se ne sono fatti una ragione. Lo spiega, storico conduttore del programma di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria de Filippi. “Mi state scrivendo in tanti” ha dettodalla sua pagina instagram, che conta oltre 1 milione di follower. E proprio a tutti questi follower, il conduttore decide di parlare, anche perchè se ha raggiunto questo traguardo è grazie al successo del programma. Il pubblico ha imparato a conoscerlo e ha iniziato a seguirlo anche e soprattutto grazie al programma di Canale 5. Per questo spiega come mai questa estate, ...

