Filippo Bisciglia rompe il silenzio dopo la mancata messa in onda di Temptation Island: "Anche a me fa male, eravamo una famiglia" (Di lunedì 27 giugno 2022) Filippo Bisciglia rompe il silenzio e attraverso un video messaggio interviene in merito alla mancata messa in onda di Temptation Island. dopo otto anni, il conduttore non racconterà più le storie di coppia che hanno appassionato tanti telespettatori. Per decisioni aziendali, il reality delle tentazioni è stato sospeso. Non sappiamo ancora se si tratta di un addio o soltanto di un arrivederci. Nel corso del lungo video messaggio, Filippo Bisciglia ha voluto ringraziare tutti i fan che l'hanno supportato e seguito negli anni. L'ex gieffino ha Anche ammesso di esserci rimasto male: Ciao ragazzi questo è il periodo più o ...

