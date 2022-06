Fedez scalda motori per ‘Live Mi’ con J-Ax: “Non vedo l’ora” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “La mia città, la mia famiglia e gli amici ritrovati. Non vedo l’ora che sia domani”. Lo scrive Fedez su Instagram, postando una foto che lo ritrae con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria sul palco allestito in piazza del Duomo per ‘Love Mi’, il live benefico che si terrà domani a Milano. Numerosi gli special guest a sorpresa che a partire dalle 18 si alterneranno dal vivo per dare vita alla kermesse presentata da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato. Diversi gli artisti attesi sul palco, da Caneda a Frada, passando per Myss Keta, Dargen D’Amico, Ghali, Tananai e i due amici ‘ritrovati’, Fedez e J-Ax, che torneranno a esibirsi insieme dopo 4 anni di silenzio. L’evento, inserito all’interno del palinsesto di Milano è Viva e promosso dall’amministrazione comunale ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – “La mia città, la mia famiglia e gli amici ritrovati. Nonche sia domani”. Lo scrivesu Instagram, postando una foto che lo ritrae con la moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria sul palco allestito in piazza del Duomo per ‘Love Mi’, il live benefico che si terrà domani a Milano. Numerosi gli special guest a sorpresa che a partire dalle 18 si alterneranno dal vivo per dare vita alla kermesse presentata da Eleonoire Casalegno, Aurora Ramazzotti con Gabriele Vagnato. Diversi gli artisti attesi sul palco, da Caneda a Frada, passando per Myss Keta, Dargen D’Amico, Ghali, Tananai e i due amici ‘ritrovati’,e J-Ax, che torneranno a esibirsi insieme dopo 4 anni di silenzio. L’evento, inserito all’interno del palinsesto di Milano è Viva e promosso dall’amministrazione comunale ...

