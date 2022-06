Federica Pellegrini: un fisico e una sensualità da urlo per la splendida campionessa – FOTO (Di lunedì 27 giugno 2022) Mentre si avvicina sempre più il giorno del suo matrimonio, l’ex nuotatrice ne approfitta per stregare il web. Federica Pellegrini è uno schianto. A breve la bella campionessa di nuoto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 27 giugno 2022) Mentre si avvicina sempre più il giorno del suo matrimonio, l’ex nuotatrice ne approfitta per stregare il web.è uno schianto. A breve la belladi nuoto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

gippu1 : A proposito di nuoto: domani a #Budapest2022 Federica Pellegrini non salirà sul podio della finale dei 200 stile li… - Eurosport_IT : La Divina Federica Pellegrini elogia gli azzurri ai Mondiali di Budapest e su Ceccon: 'Ha fatto qualcosa di incredi… - mechiamanomisoo : @Moussolinho Federica Pellegrini sulla fascia la vedo bene cazzo - AngelaMariaMur : Federica Pellegrini eletta all Unanimità Donna più elegante dell anno.....#mybodymychoice - lis_none : RT @Ri_Ghetto: Allora adesso dirò una cosa per alcuni molto forte MA per me lui è il miglior sportivo uomo italiano del terzo millennio spi… -