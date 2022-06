Federica Pellegrini, provocazione pura prima delle nozze: foto frontale allo specchio... così | Guarda (Di lunedì 27 giugno 2022) Una Federica Pellegrini in "total white", anche nella lingerie. La Divina, a poche settimane dal matrimonio, non solo ha già mostrato sui social l'abito che dovrebbe indossare a Venezia, quando impalmerà il suo ex allenatore Matteo Giunta, ma ha forse regalato ai suoi fan e follower una piccantissima "preview" per quanto riGuarda gli indumenti intimi. Su Instagram, la 34enne di Mirano pochi mesi fa ha lasciato le piscine appendendo costume, occhialini e cuffie al proverbiale chiodo dopo quasi 20 anni di carriera leggendaria. Oggi si concentra su nuove sfide professionali, a partire dalla tv, e soprattutto sulla vita privata e sentimentale che giocoforza è stata costretta a trascurare un po', fin da ragazzina, mettendola sempre in secondo piano a favore di gare e medaglie. Storica testimonial di Armani, tanto da assistere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Unain "total white", anche nella lingerie. La Divina, a poche settimane dal matrimonio, non solo ha già mostrato sui social l'abito che dovrebbe indossare a Venezia, quando impalmerà il suo ex allenatore Matteo Giunta, ma ha forse regalato ai suoi fan e follower una piccantissima "preview" per quanto rigli indumenti intimi. Su Instagram, la 34enne di Mirano pochi mesi fa ha lasciato le piscine appendendo costume, occhialini e cuffie al proverbiale chiodo dopo quasi 20 anni di carriera leggendaria. Oggi si concentra su nuove sfide professionali, a partire dalla tv, e soprattutto sulla vita privata e sentimentale che giocoforza è stata costretta a trascurare un po', fin da ragazzina, mettendola sempre in secondo piano a favore di gare e medaglie. Storica testimonial di Armani, tanto da assistere ...

Pubblicità

gippu1 : A proposito di nuoto: domani a #Budapest2022 Federica Pellegrini non salirà sul podio della finale dei 200 stile li… - Eurosport_IT : La Divina Federica Pellegrini elogia gli azzurri ai Mondiali di Budapest e su Ceccon: 'Ha fatto qualcosa di incredi… - lyristria : Paltrinieri my man se vince un'altra medaglia mondiale supera Federica Pellegrini e diventa il nuotatore italiano c… - _cIarissa_ : Aggiungo che Federica Pellegrini è sempre stata massacrata per il nulla anche a causa dei media che hanno sempre ve… - metantacauta72 : Federica Pellegrini è la più grande nuotatrice di tutti i tempi non c'è dubbio, una campionessa in tutti i sensi Pe… -