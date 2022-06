“Facciamo foto a torso nudo? Siamo più forti noi di Putin”: il G7 è il festival degli sbruffoni (Di lunedì 27 giugno 2022) Berlino, 27 giu – Ieri è andato in scena il primo atto del G7 a Schloss Elmau, in Baviera. Ma lo spettacolo è stato penoso, a tratti farsesco. Si doveva discutere di guerra, sanzioni e caro energia. E lo si è anche fatto, per carità. Ma in certi momenti è parso che l’atmosfera fosse troppo godereccia, ai limiti della scampagnata estiva. Mentre in Ucraina la gente muore, i sette potenti della terra si sono dati alle burle, tra scherzi da prete e spavalderie da bulletti di periferia. L’obiettivo polemico dei membri del G7, neanche a dirlo, era Vladimir Putin. Ma era una gita scolastica? Stando alla ricostruzione del vertice, questo è il siparietto acchittato dai «più buoni» al momento di sedersi al tavolo: «Teniamo la giacca o la togliamo?», ha chiesto il primo ministro britannico Boris Johnson. Al che gli ha risposto il premier canadese Justin Trudeau, idolo delle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 giugno 2022) Berlino, 27 giu – Ieri è andato in scena il primo atto del G7 a Schloss Elmau, in Baviera. Ma lo spettacolo è stato penoso, a tratti farsesco. Si doveva discutere di guerra, sanzioni e caro energia. E lo si è anche fatto, per carità. Ma in certi momenti è parso che l’atmosfera fosse troppo godereccia, ai limiti della scampagnata estiva. Mentre in Ucraina la gente muore, i sette potenti della terra si sono dati alle burle, tra scherzi da prete e spavalderie da bulletti di periferia. L’obiettivo polemico dei membri del G7, neanche a dirlo, era Vladimir. Ma era una gita scolastica? Stando alla ricostruzione del vertice, questo è il siparietto acchittato dai «più buoni» al momento di sedersi al tavolo: «Teniamo la giacca o la togliamo?», ha chiesto il primo ministro britannico Boris Johnson. Al che gli ha risposto il premier canadese Justin Trudeau, idolo delle ...

arwen0506 : RT @Paola27448830: INVITO TUTTE LE PERSONE CHE ABITANO VICINO ALLE DIGHE O ALTRI INVASI DI POSTARE FOTO SULLA REALTÀ DEI CONTENITORI IDRICI… - Yoongi_Iero : RT @LesyeuxdeKimG: Lisa: “Amo dopo ci facciamo qualche foto vero ?” Taehyung: “Amo ovvio, tu a me io a te” #TAEHYUNGxCeline #LISAXCELINE ht… - mimancailmare : @DSantanche @GiorgiaMeloni Postala una foto mentre rifletti che ci facciamo quattro risate - blveside_jm : RT @byjoontae: va bene che noi fans non facciamo disparità e non li vittimizziamo ma la compagnia???? hanno pubblicizzato un singolo e dico… - MajestyCatsy : @brusinho5 @terricenum E su questa nota facciamo partire le foto incorniciate nel cuore con Video Maker di Windows -

Privacy online: decisioni e consapevolezza nell'utilizzo di Internet Ogni volta che accettiamo non facciamo altro che dare il nostro consenso ai siti per i trattamenti ... Ogni volta che condividiamo una foto, un video, un articolo o ci registriamo per ottenere la "carta ... Si è sposato! Grande sorpresa tra i fan, le nozze sono state inaspettate ... grande gioia per tutti Alcuni giorni fa, l'attore ha condiviso sui social le prime foto delle sue ... Vi state chiedendo anche voi di chi parliamo, vero Facciamo riferimento alle nozze di Adrian ... Il Primato Nazionale Ogni volta che accettiamo nonaltro che dare il nostro consenso ai siti per i trattamenti ... Ogni volta che condividiamo una, un video, un articolo o ci registriamo per ottenere la "carta ...... grande gioia per tutti Alcuni giorni fa, l'attore ha condiviso sui social le primedelle sue ... Vi state chiedendo anche voi di chi parliamo, veroriferimento alle nozze di Adrian ... “Facciamo foto a torso nudo Siamo più forti noi di Putin”: il G7 è il festival degli sbruffoni