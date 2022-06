Fabri Fibra | è online il nuovo singolo ”STELLE” con Maurizio Carrucci

(Di lunedì 27 giugno 2022) Èil video ufficiale di “”, ildicon la collaborazione diCARUCCI., fuori il” ph: MattiaGuoloIl video rinnova il sodalizio costruito in tanti anni di fortunate collaborazioni trae COSIMO ALEMA’; alla regia anche del precedentedi“PROPAGANDA”, brano già certificato Platino. Il video, come ha raccontatosui suoi social, è frutto di due giorni di riprese in Sardegna, tra Porto Cervo e Santa Teresa di Gallura. La produzione del video è stata affidata a Borotalco ...

rockolpoprock : Una canzone da ascoltare: “Stelle” di Fabri Fibra e Carucci - IouiseIeblanc : @lica_illi FABRI FIBRA - elyx111 : Fabri Fibra che così dal nulla droppa la migliore canzone dell'estate - max_nichetti : Fabri Fibra, Maurizio Carucci - Stelle (Official Video) - moonchildnamgii : boh sta foto mi ricorda Fabri Fibra?? -

Una canzone estiva che non è una canzone estiva. Un brano per ballare, avvolto da una malinconia lucente. Dopo il successo di "Propaganda" con Colapesce e Dimartino, ha scelto come nuovo singolo di lancio "Stelle", con la collaborazione di Maurizio Carucci, cantautore genovese e frontman degli Ex - Otago, uscito da poco con il suo primo progetto...