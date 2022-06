F1, Liberty Media potrebbe donare 3 o 4 milioni di dollari alle scuderie per l’inflazione (Di lunedì 27 giugno 2022) Una creatività controllata: è questo lo spirito con cui si è pensato al Mondiale 2022 di F1. Il riferimento è al Budget Cap, ovvero al tetto di spesa imposto da regolamento. Un limite, già presente l’anno passato, portato in questa stagione a 140 milioni di dollari. Una quota però legata a un calendario di 21 GP. Dal momento che ve ne saranno 22, anche con l’uscita di scena del GP di Russia, le squadre avranno un extra budget di 1.2 milioni per ogni weekend di gara aggiuntivo, quindi 2.4 milioni, a cui bisogna aggiungere altri 0.9 milioni previsti come extra per le tre Sprint Qualifying del sabato. Il totale è pari a 3.3 milioni di dollari da sommare ai 140 già citati. Ci sono però delle novità. Stando a quanto riportato da Auto Motor und Sport, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Una creatività controllata: è questo lo spirito con cui si è pensato al Mondiale 2022 di F1. Il riferimento è al Budget Cap, ovvero al tetto di spesa imposto da regolamento. Un limite, già presente l’anno passato, portato in questa stagione a 140di. Una quota però legata a un calendario di 21 GP. Dal momento che ve ne saranno 22, anche con l’uscita di scena del GP di Russia, le squadre avranno un extra budget di 1.2per ogni weekend di gara aggiuntivo, quindi 2.4, a cui bisogna aggiungere altri 0.9previsti come extra per le tre Sprint Qualifying del sabato. Il totale è pari a 3.3dida sommare ai 140 già citati. Ci sono però delle novità. Stando a quanto riportato da Auto Motor und Sport, ...

