Europeo Under 19, Nunziata: «Faremo valere le nostre qualità»

Le parole del CT Nunziata in vista della sfida per gli Azzurrini contro l'Inghilterra in semifinale dell'Europeo Under 19

In vista della semifinale dell'Europeo Under 19 contro l'Inghilterra, il CT dell'Italia Nunziata ha così commentato in conferenza stampa. «Avremo di fronte una squadra ostica, di grande capacità fisica e tecnica, con un gioco tatticamente ordinato. Ma anche noi siamo forti e domani Faremo valere le nostre qualità»

L'articolo proviene da Calcio News 24.

