Esplosione alle porte di Roma, evacuati palazzi e un centro estivo (Di lunedì 27 giugno 2022) Una 50ina di bombole di gas sono esplose in zona Aurelia. Diversi intossicati tra bambini e residenti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) Una 50ina di bombole di gas sono esplose in zona Aurelia. Diversi intossicati tra bambini e residenti

Pubblicità

MeHugIdols : RT @PercheCazzo: #incendio I romani non si fanno mancare nulla. Non bastavano i 41 gradi all’ombra e l’umidità alle stelle. Un enorme incen… - PercheCazzo : #incendio I romani non si fanno mancare nulla. Non bastavano i 41 gradi all’ombra e l’umidità alle stelle. Un enorm… - Accipicchina : La Crostata crema e fragole... La leggera acidità delle fragole creerà un'esplosione di piacere alle tue papille gu… - SciabolataFFP : Due crociati alle spalle che ne hanno - ad oggi - impedito l'esplosione definitiva, resterà a Roma e rinnoverà a fi… - mariobianchi18 : Il #25giugno 1996 attentato a #Khobar, Arabia Saudita. 19 militari Usa morti nell'esplosione di un camion bomba pos… -