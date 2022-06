Esame di Stato relativi al I Ciclo e la distruzione dei diplomi inservibili (Di lunedì 27 giugno 2022) La casistica relativa alla “distruzione dei diplomi inservibili” per gli esami di Stato relativi al I Ciclo è regolata dalla C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell’11 giugno 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio III, che per L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 giugno 2022) La casistica relativa alla “dei” per gli esami dial Iè regolata dalla C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell’11 giugno 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio III, che per L'articolo .

Pubblicità

chetempochefa : 'Appena ho saputo della traccia del tema ho pensato a me, al mio di esame di maturità, ero una ragazza molto strana… - _harrysmjle_ : Anche perché é un esame orale, fosse stato scritto lo avrei comunque provato. Ma orale no - Soul___1999 : Questa notte non posso dormire, devo studiare per l'esame e devo chiamare alle 9 il servizio civile. Per quanto io… - losmiserables8 : RT @Greenpeace_Roma: Il #Ministerodellistruzione da traccia d'esame sulla #CrisiClimatica e poi fa fare ad #Eni che ne è uno dei principali… - alessiasoffiat2 : RT @tiniabrazamee: più che un esame di stato i miei scritti sembravano una festa del paese, i miei prof passavano dicendo “caramellina?” “h… -