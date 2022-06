“Entra la star di Sanremo”. GF Vip 7, la famosa cantante nuova concorrente: Signorini ce l’ha fatta (Di lunedì 27 giugno 2022) Fiordaliso concorrente del GF Vip 7. La cantante, che vanta nove partecipazioni al Festival di Sanremo, l’ultima nel 2002 con il brano “Accidenti a te”, secondo 361 Magazine parteciperà al programma condotto da Alfonso Signorini. Ancora nulla di ufficiale ma secondo gli esperti di gossip la suo nome sarebbe confermato. Fiordaliso concorrente del GF Vip 7: l’indiscrezione Fiordaliso concorrente del GF Vip 7 è l’ultimo rumor sullo show condotto da Alfonso Signorini. “Tra i nomi dei vip confermati – si legge su 361 Magazine -, emerge nelle ultime ore quello della cantante Fiordaliso, ex naufraga de L’Isola Dei Famosi 2016 e volto noto amato dal pubblico del piccolo schermo per la sua schiettezza e per il suo forte temperamento. Non sappiamo se la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) Fiordalisodel GF Vip 7. La, che vanta nove partecipazioni al Festival di, l’ultima nel 2002 con il brano “Accidenti a te”, secondo 361 Magazine parteciperà al programma condotto da Alfonso. Ancora nulla di ufficiale ma secondo gli esperti di gossip la suo nome sarebbe confermato. Fiordalisodel GF Vip 7: l’indiscrezione Fiordalisodel GF Vip 7 è l’ultimo rumor sullo show condotto da Alfonso. “Tra i nomi dei vip confermati – si legge su 361 Magazine -, emerge nelle ultime ore quello dellaFiordaliso, ex naufraga de L’Isola Dei Famosi 2016 e volto noto amato dal pubblico del piccolo schermo per la sua schiettezza e per il suo forte temperamento. Non sappiamo se la ...

