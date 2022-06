Empoli, Corsi: «Nessuna offerta per Vicario, è il nostro titolare» (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente dell’Empoli Corsi ha parlato del futuro del portiere Vicario che piace a diverse squadre di Serie A Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha parlato del futuro di Guglielmo Vicario; fresco di riscatto dal Cagliari e che piace a diverse squadre di Serie A. LE PAROLE – «Posso serenamente affermare che per il nostro portiere non è arrivata alcun tipo di richiesta fino a questo momento. Nè la Lazio, né la Fiorentina: io non ho sentito nessuno, nonostante legga tutti i giorni di presunti interessamenti. Vicario è il titolare dell’Empoli, se dovesse restare non ci sarebbe nessun problema, anzi… Magari il prossimo anno lo vendo all’Inter ancora meglio. Il prezzo di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il presidente dell’ha parlato del futuro del portiereche piace a diverse squadre di Serie A Fabrizio, presidente dell’, ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha parlato del futuro di Guglielmo; fresco di riscatto dal Cagliari e che piace a diverse squadre di Serie A. LE PAROLE – «Posso serenamente affermare che per ilportiere non è arrivata alcun tipo di richiesta fino a questo momento. Nè la Lazio, né la Fiorentina: io non ho sentito nessuno, nonostante legga tutti i giorni di presunti interessamenti.è ildell’, se dovesse restare non ci sarebbe nessun problema, anzi… Magari il prossimo anno lo vendo all’Inter ancora meglio. Il prezzo di ...

serieApallone : Lazio, da Empoli parla Corsi: 'Zero richieste per Vicario, Carnesecchi vale 18 milioni?': Continua il tormentone d… - sportli26181512 : Lazio-Vicario, l'Empoli: "In attesa di una offerta": Sulla possibile trattativa tra i biancocelesti e il portiere p… - FilippoRubu00 : ??#Empoli, oggi dovrebbe essere la giornata del nero su bianco ?? per Mattia #Destro. Voluto fortemente dal presiden… - FcInterNewsit : Corsi, pres. Empoli: 'Vicario? Magari l'anno prossimo lo vendo meglio all'Inter' - laziopress : Empoli, il Presidente Corsi: "Per Vicario non è arrivata alcun tipo di richiesta. Lazio? Resto in attesa…"…