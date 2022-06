Emergenza zanzare: ragazza finisce in ospedale, altri costretti a cure fai da te. Il caldo peggiora le cose (Di lunedì 27 giugno 2022) Emergenza zanzare a Bari, a quanto scrive Repubblica una ragazza sarebbe finita in ospedale. Un fenomeno che le autorità stanno cercando di arginare intensificando le disinfestazioni. Da tutti i quartieri segnalata una presenza molto più intensa rispetto agli anni scorsi. Il motivo è legato alle abbondanti piogge e subito dopo all’arrivo del gran caldo. Un problema che sta avendo pesanti ripercussioni anche sul commercio. Sabato sera, i chioschi a Torre Quetta hanno deciso di fermarsi alle 21. Una scelta “quasi obbligata”, vista l’invasione di zanzare che rendeva impossibile intrattenersi sulla spiaggia, ma anche una forma di protesta per richiamare l’attenzione sulle difficoltà che ancora stanno contrassegnando le prime settimane di avvio della stagione nel lido barese. Alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)a Bari, a quanto scrive Repubblica unasarebbe finita in. Un fenomeno che le autorità stanno cercando di arginare intensificando le disinfestazioni. Da tutti i quartieri segnalata una presenza molto più intensa rispetto agli anni scorsi. Il motivo è legato alle abbondanti piogge e subito dopo all’arrivo del gran. Un problema che sta avendo pesanti ripercussioni anche sul commercio. Sabato sera, i chioschi a Torre Quetta hanno deciso di fermarsi alle 21. Una scelta “quasi obbligata”, vista l’invasione diche rendeva impossibile intrattenersi sulla spiaggia, ma anche una forma di protesta per richiamare l’attenzione sulle difficoltà che ancora stanno contrassegnando le prime settimane di avvio della stagione nel lido barese. Alla ...

MonicaDiLeandro : In ANTENNA VERDE: - emergenza siccità: cosa fare? Parla Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI - solari 'ecol… - RosySenzaSpine : RT @GianniJ08: Afa Mosche Zanzare Emergenza idrica Ca.... Zzz ci sarà di bello in questa stagione ?????? Forse solo i 'tramonti' per chi va al… - Jankovisicki : RT @GianniJ08: Afa Mosche Zanzare Emergenza idrica Ca.... Zzz ci sarà di bello in questa stagione ?????? Forse solo i 'tramonti' per chi va al… - GianniJ08 : Afa Mosche Zanzare Emergenza idrica Ca.... Zzz ci sarà di bello in questa stagione ?????? Forse solo i 'tramonti' per… -