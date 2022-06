Emergenza siccità, la Protezione Civile: "Non escludiamo il razionamento diurno dell'acqua" (Di lunedì 27 giugno 2022) Fabrizio Curcio a Sky Tg24 sulla scarsità d'acqua e sull'ondata di calore che avvolge la Penisola: "Al massimo in un paio di settimane, avremo chiare le misure da applicare". Preoccupa anche il forte aumento degli incendi Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 giugno 2022) Fabrizio Curcio a Sky Tg24 sulla scarsità d'e sull'ondata di calore che avvolge la Penisola: "Al massimo in un paio di settimane, avremo chiare le misure da applicare". Preoccupa anche il forte aumento degli incendi

AngeloCiocca : ??#Siccità. Si va verso la zona rossa in tutta Italia. In Lombardia scatta lo stato di emergenza fino al 30 settembre. Dicevamo? - fattoquotidiano : #Siccità: stato d’emergenza pure in Lombardia. Il ministro Patuanelli: “Tutta Italia sarà in zona rossa”. Fortuna c… - Link4Universe : Ondate estreme di calore, siccità, inflazione estrema, guerre e instabilità politica, uragani più estremi, pandemie… - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Contro siccità e cambiamenti climatici servono investimenti. Per l’Anbi bisogna passare dalla gestione dell’emergenza a… - NidoAllegraBri : RT @ortobotanicopd: ?? | EMERGENZA SICCITÀ: SALVIAMO I PESCI! ?? | Quasi 300 esemplari di persici, barbi, cavedani, savette, carpe e scardol… -