Ema Stokholma confessa: “Da 38 anni metto la sveglia per ricordarmi di mangiare” (Di lunedì 27 giugno 2022) Se spesso sentiamo parlare di body shaming rivolto alle donne in carne (ne sanno qualcosa Emma e Vanessa Incontrada) c’è chi invece ha passato anni a sentirsi dire di essere “Troppo magra”. Ma ora Ema Stokholma dice basta e spiega il motivo di quel corpo che sia i fan che gli haters si sentono in diritto di giudicare. La 38enne francese naturalizzata italiana, al secolo Morwenn Moguerou, ha voluto zittire una volta per tutte quelle dicerie sul suo conto, rivelando di soffrire di un disturbo legato all’alimentazione. Tanto da dover addirittura mettere una sveglia per ricordarsi di mangiare. Ema Stokholma rivela sui social di soffrire di un disturbo alimentareLa confessione di Ema Stokholma: “Soffro di inappetenza” Un lungo sfogo affiato alle storie di Instagram, in cui la conduttrice ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 27 giugno 2022) Se spesso sentiamo parlare di body shaming rivolto alle donne in carne (ne sanno qualcosa Emma e Vanessa Incontrada) c’è chi invece ha passatoa sentirsi dire di essere “Troppo magra”. Ma ora Emadice basta e spiega il motivo di quel corpo che sia i fan che gli haters si sentono in diritto di giudicare. La 38enne francese naturalizzata italiana, al secolo Morwenn Moguerou, ha voluto zittire una volta per tutte quelle dicerie sul suo conto, rivelando di soffrire di un disturbo legato all’alimentazione. Tanto da dover addirittura mettere unaper ricordarsi di. Emarivela sui social di soffrire di un disturbo alimentareLa confessione di Ema: “Soffro di inappetenza” Un lungo sfogo affiato alle storie di Instagram, in cui la conduttrice ...

Pubblicità

Luce_news : Ema Stokholma confessa: “Da 38 anni metto la sveglia per ricordarmi di mangiare” - infoitcultura : Ema Stokholma: Da 38 anni metto la sveglia per ricordarmi di mangiare, devo sforzarmi - infoitcultura : Ema Stokholma: “Da 38 anni devo mettere la sveglia per ricordami di mangiare, soffro di inappetenza ma… - infoitcultura : 'Per mangiare devo mettere la sveglia': Ema Stokholma stanca delle critiche confessa di non stare bene - infoitcultura : Ema Stokholma racconta di soffrire di inappetenza da quando è bambina -