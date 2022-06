Elodie e la maturità: perchè la cantante non ha preso il diploma e si è ritirata dalla scuola (Di lunedì 27 giugno 2022) In questi giorni gli studenti italiani sono alle prese con la maturità e le prove degli esami di Stato. Sui social sono tanti i vip e influencer che ricordano con affetto il momento in cui anche loro si sono dovuti mettere alla prova dietro i banchi di scuola. LEGGI ANCHE : — Elodie e Marracash, ritorno di fiamma? Lui va a vedere il suo concerto e lei canta le canzoni di lui Tra chi invece ha mancato gli esami per un soffio c’è la cantante Elodie, oggi trentaduenne, che in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera ha spiegato il suo percorso di vita e scolastico, quest’ultimo abbandonato a un solo mese dall’esame di maturità. Elodie e la paura di non farcela ai tempi della scuola Elodie ha frequentato un liceo ... Leggi su funweek (Di lunedì 27 giugno 2022) In questi giorni gli studenti italiani sono alle prese con lae le prove degli esami di Stato. Sui social sono tanti i vip e influencer che ricordano con affetto il momento in cui anche loro si sono dovuti mettere alla prova dietro i banchi di. LEGGI ANCHE : —e Marracash, ritorno di fiamma? Lui va a vedere il suo concerto e lei canta le canzoni di lui Tra chi invece ha mancato gli esami per un soffio c’è la, oggi trentaduenne, che in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera ha spiegato il suo percorso di vita e scolastico, quest’ultimo abbandonato a un solo mese dall’esame die la paura di non farcela ai tempi dellaha frequentato un liceo ...

Elodie confessa perché non ha sostenuto l'esame di maturità In queste settimane migliaia di ragazzi sono impegnati a sostenere l'esame di maturità e per questo motivo Elodie, intervistata dal Corriere della Sera, ha ricordato la sua notte prima degli esami. Una notte che non c'è mai stata perché si è ritirata da scuola a maggio, un ...