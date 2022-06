Elisabetta Canalis: ma il costume c’è? (Di lunedì 27 giugno 2022) Elisabetta Canalis, ma il costume c’è? La conduttrice come una dea in bikini, i follower ancora una volta totalmente senza fiato per lei. Eli è sempre Eli. La Canalis in questi ultimi anni si è ripresa la scena e, a quanto pare, continua a sfoggiare una bellezza letteralmente fuori dal comune; l’ex-velina è stata impegnata L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 27 giugno 2022), ma il? La conduttrice come una dea in bikini, i follower ancora una volta totalmente senza fiato per lei. Eli è sempre Eli. Lain questi ultimi anni si è ripresa la scena e, a quanto pare, continua a sfoggiare una bellezza letteralmente fuori dal comune; l’ex-velina è stata impegnata L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

SkyTG24 : Da Chiara Ferragni a Elisabetta Canalis, i costumi delle celebrities per l'estate 2022 - 5allaseconda : Scusate ma perché Elisabetta Canalis sta facendo di nuovo lo spot sulla Liguria? Siamo a febbraio e non me ne sono accorta? - CuoreRoberto : Elisabetta Canalis, 43 anni ?? - redazionerumors : L'ex velina sarda Elisabetta Canalis ha stupito tutti i suoi fan salendo su un ring di kickboxing e vincendo il suo… - danielyno : 'Che giorno sei nato?' - Lo stesso giorno si Elisabetta Canalis, sarà per questo che sono un po' velina dentro… -