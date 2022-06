Elezioni Verona, chi è il nuovo sindaco Damiano Tommasi (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Damiano Tommasi nuovo sindaco di Verona. Ai ballottaggi delle comunali 2022 Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, è infatti risultato eletto con 50.118 voti e il 53,40% delle preferenze battendo Federico Sboarina, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche, che si è fermato al 46,60%, raccogliendo 43.730 voti. Ex calciatore italiano e dirigente sportivo, Tommasi ha 48 anni ed è nato a Negrar di Valpolicella (Verona) il 17 maggio del 1974. Calciatore professionista dal 1993 al 2009, è stato uno dei centrocampisti di riferimento della Roma tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Con la maglia giallorossa ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Conta anche 25 presenze e 1 gol con la nazionale italiana, con cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) –di. Ai ballottaggi delle comunali 2022, sostenuto dal centrosinistra, è infatti risultato eletto con 50.118 voti e il 53,40% delle preferenze battendo Federico Sboarina, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche, che si è fermato al 46,60%, raccogliendo 43.730 voti. Ex calciatore italiano e dirigente sportivo,ha 48 anni ed è nato a Negrar di Valpolicella () il 17 maggio del 1974. Calciatore professionista dal 1993 al 2009, è stato uno dei centrocampisti di riferimento della Roma tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Con la maglia giallorossa ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Conta anche 25 presenze e 1 gol con la nazionale italiana, con cui ...

