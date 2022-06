Elezioni Parma | Michele Guerra è il nuovo sindaco Il centrosinistra torna a vincere in città dopo 24 anni

(Di lunedì 27 giugno 2022)è ildi. Il candidato del(appoggiato dal Pd e dal movimento deluscente Federico Pizzarotti), batte nettamente al ballottaggio Pietro Vignali (giàdidal 2007 al 2011) sostenuto dal centrodestra eto a sorpresa sulla scenaun patteggiamento a dueper corruzione e peculato. Il neoha preso il 66%, contro il 34% dello sfidante. Ilcosì a: non accadeva dal 1998. Assessore alla cultura della giunta in carica,era sostenuto dai partiti del ...

petergomezblog : Elezioni comunali, risultati in diretta | Verona, Tommasi espugna la roccaforte del centrodestra. Il centrosinistra… - giuseppelandi : Uno schifo . e basta. Povera Italia, povera Patria. - mazzarellantoni : RT @piercamillo: La sconfitta del sindaco uscente Sboarina a Verona e la vittoria di Guerra (in continuità con Pizzarotti) a Parma conferma… - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative Recap capoluoghi, aggiornamento 00:22 #Alessandria: ?? CSX GAIN #Cuneo: ?? CSX HOL… - lifestyleblogit : Elezioni comunali Parma, Guerra: 'Città torna al centrosinistra' - -

Si sono svolti oggi i ballottaggi dellecomunali dopo il primo turno dello scorso 12 - 13 giugno. La partita più attesa era quella ... 53,8% Federico Sboarina (Lega+FdI): 46,2%Michele ...... il principale partito di centrosinistra torna a far parte della maggioranza che governadopo ...95%, mentre Vignali è al 35,05% ( LEIN DIRETTA - LO SPECIALE SULLE COMUNALI DI SKY ...(Adnkronos) – Michele Guerra, candidato del centrosinistra a Parma, si avvia a diventare sindaco dopo il ballottaggio delle elezioni amministrative 2022. “Lo spoglio è in corso, la distanza è ampia, ...A differenza di Verona, però, a Catanzaro il ballottaggio ha riappacificato la coalizione. Parma ha visto il centrosinistra in vantaggio al primo turno. Michele Guerra aveva già il 12 giugno raccolto ...