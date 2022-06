Elezioni: Lega in fibrillazione, Salvini ha le ore contate (Di lunedì 27 giugno 2022) La ‘fatal Verona’ premia l’ex calciatore Damiano Tommasi e condanna il centrodestra nelle Elezioni comunali 2022. Per l’alleanza Berlusconi-Salvini-Meloni la domenica dei ballottaggi delle amministrative è praticamente un cappotto. Sconfitti a Verona, ma pure a Parma, a Piacenza, a Alessandria, a Monza, a Catanzaro. E molte sono sconfitte in casa, dopo il primo turno che vedeva in vantaggio i candidati espressi da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, troppo spesso in ordine sparso. Lo schiaffo Verona A Verona il candidato di Forza Italia Tosi ha fatto mancare i suoi voti al sindaco uscente Sboarina, che gli ha sbattuto la porta in faccia dopo la richiesta di apparentamento. “Ora serve una immediata reunion del centrodestra, per analizzare i risultati”, dice Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e responsabile nazionale per i ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 giugno 2022) La ‘fatal Verona’ premia l’ex calciatore Damiano Tommasi e condanna il centrodestra nellecomunali 2022. Per l’alleanza Berlusconi--Meloni la domenica dei ballottaggi delle amministrative è praticamente un cappotto. Sconfitti a Verona, ma pure a Parma, a Piacenza, a Alessandria, a Monza, a Catanzaro. E molte sono sconfitte in casa, dopo il primo turno che vedeva in vantaggio i candidati espressi da Forza Italia,e Fratelli d’Italia, troppo spesso in ordine sparso. Lo schiaffo Verona A Verona il candidato di Forza Italia Tosi ha fatto mancare i suoi voti al sindaco uscente Sboarina, che gli ha sbattuto la porta in faccia dopo la richiesta di apparentamento. “Ora serve una immediata reunion del centrodestra, per analizzare i risultati”, dice Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e responsabile nazionale per i ...

