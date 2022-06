Elezioni comunali Parma, Guerra: “Città torna al centrosinistra” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Michele Guerra, candidato del centrosinistra a Parma, si avvia a diventare sindaco dopo il ballottaggio delle Elezioni amministrative 2022. “Lo spoglio è in corso, la distanza è ampia, gli ultimi dati ci danno al 65%, il centrosinistra torna a governare la Città di Parma”, dice ai microfoni di SkyTg24. “Il progetto è nuovo, si tratta di partire con un consenso che non era scontato ricevere così grande”, aggiunge. Secondo i dati del Viminale, quando sono state scrutinate 94 sezioni su 204, Guerra è al 65,87% mentre Pietro Vignali, appoggiato dal centrodestra, è al 34,13%. Al primo turno Michele Guerra aveva ottenuto il 44,18% mentre Pietro Vignali aveva ottenuto il 21,25%. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Michele, candidato del, si avvia a diventare sindaco dopo il ballottaggio delleamministrative 2022. “Lo spoglio è in corso, la distanza è ampia, gli ultimi dati ci danno al 65%, ila governare ladi”, dice ai microfoni di SkyTg24. “Il progetto è nuovo, si tratta di partire con un consenso che non era scontato ricevere così grande”, aggiunge. Secondo i dati del Viminale, quando sono state scrutinate 94 sezioni su 204,è al 65,87% mentre Pietro Vignali, appoggiato dal centrodestra, è al 34,13%. Al primo turno Micheleaveva ottenuto il 44,18% mentre Pietro Vignali aveva ottenuto il 21,25%. L'articolo proviene da ...

