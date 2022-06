Elezioni comunali a Verona, chi è il nuovo sindaco Damiano Tommasi (Di lunedì 27 giugno 2022) Damiano Tommasi nuovo sindaco di Verona . Ai ballottaggi delle comunali 2022 Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, è infatti risultato eletto con 50.118 voti e il 53,40% delle preferenze battendo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022)di. Ai ballottaggi delle2022, sostenuto dal centrosinistra, è infatti risultato eletto con 50.118 voti e il 53,40% delle preferenze battendo ...

Pubblicità

petergomezblog : Elezioni comunali, risultati in diretta | Verona, Tommasi espugna la roccaforte del centrodestra. Il centrosinistra… - Corriere : Tommasi conquista Verona. Da Monza a Catanzaro, centrosinistra a valanga nei ballottaggi - CarloCalenda : È un fatto che la classe dirigente della destra è per lo più disastrosa, e questo nelle elezioni comunali emerge co… - markoapi : @GiorgiaMeloni @BeatriceVenezi Strano. Oggi mi aspettavo un post in cui chiedevate elezioni subito, ma visto che av… - TeleradioNews : Capua. Elezioni comunali, ballottaggio: esulta Articolo Uno per la vittoria di Adolfo Villani - 'L'elezione di Adol… -