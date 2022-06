Elezioni | Berlusconi “Quando votano 4 elettori su 10 perde democrazia”

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Credo che nessuna forza politica possa considerarsi vincitrice dopo una giornata dicome quella di ieri”. Lo ha detto il leader e fondatore di Forza Italia, Silvio, in un messaggio affidato ai social manager. “soltanto 4su 10 vanno a votare, a uscirne sconfitta è la– ha aggiunto -. Il diritto di andare a votare e di poter scegliere da chi vogliamo essere governati è un bene prezioso, un diritto fondamentale in un Paese davvero libero. I nostri padri hanno dato la vita per ottenerlo. Tanti popoli in tutto il mondo soffrono sotto il tallone di regimi autocratici. Noi per fortuna abbiamo la libertà, la, la possibilità di scegliere. Chi rinuncia a utilizzarla si assume una grave responsabilità verso la nazione e gli altri ...

...afferma il leader Fi - a promuovere un confronto approfondito con i nostri alleati per disegnare l'Italia del futuro e vincere le prossimenazionali". In ogni caso, ha rivendicato,...Matteo Salvini nel pomeriggio si è recato ad Arcore per incontrare. "Il centrodestra vince solo quando è unito. Mi farò promotore di un confronto con gli alleati in vista delle... Elezioni, vittoria Pd. Per Salvini, Meloni e Berlusconi un cappotto: tutti i risultati Sono i due aspetti che Silvio Berlusconi sottolinea ... alleati per disegnare l'Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali". In ogni caso, ha rivendicato Berlusconi, "il centro ..."Siamo molto preoccupati che siano andati a votare solo quattro italiani su dieci, perché in questo modo la democrazia è sconfitta". Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi nel commentare i d ...