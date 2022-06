Elezioni amministrative | trionfo del Centrosinistra | tutti i risultati definitivi

Pubblicità

you_trend : ?? Nei 26 capoluoghi al voto per le elezioni #amministrative il centrodestra aveva 12 uscenti ricandidati ed è riusc… - lucfontana : Ballottaggi, crolla l’affluenza: alle 19 è sotto il 30%. In calo anche a Verona Segui la diretta su @Corriere - emiliaromagnago : Parma: Risultati scrutinio Ballottaggio Elezioni Amministrative 26 Giugno 2022 #emiliaromagna… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Perché il #centrodestra ha perso'. Ballottaggi, la disfatta tra le ripicche #elezioniamministrative2022 #27giugno https://t… - tempoweb : 'Perché il #centrodestra ha perso'. Ballottaggi, la disfatta tra le ripicche #elezioniamministrative2022 #27giugno… -

RaiNews

Comunque troppo poco per rimediare alle batoste che dal Papeete in poi, passando per ledello scorso autunno e ledel Presidente della Repubblica, oltre a sparse gaffe come ...2022 , sette sindaci al centrosinistra, quattro al centrodestra, due alle liste civiche, di vario orientamento: è questo il risultato del turno di ballottaggio. Cinque comuni ... I ballottaggi nei 13 capoluoghi: 7 sindaci al centrosinistra, 4 al centrodestra, 2 a liste civiche - Tommasi: premiata campagna elettorale senza insulti - Tommasi: premiata campagna elettorale senza insulti Lo ha scritto su Twitter, Enrico Borghi, deputato del Pd e membro della segreteria nazionale del partito, commentando il secondo turno delle elezioni amministrative. "Auguri alle sindache e ai sindaci ...Parma, Piacenza, Alessandria e Monza. Lucca va al centro destra che si conferma a Sesto San Giovanni. Non cambia il quadro politico in fermento in vista delle politiche del 2023 in uno scenario intern ...