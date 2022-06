Elezioni a Chiavari | vince Messuti | “Subito al lavoro sui nuovi progetti”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Larga vittoria del candidato delle liste civiche su Bettoli che si congratula con l’avversario ma si dice preoccupato per la forte astensione. La moglie di Di Capua entrerà in giunta come vicesindaco

Pubblicità

genovatoday : Elezioni Chiavari, vince Messuti: 'Il pensiero va al sindaco scomparso Marco Di Capua' - lavocedigenova : Elezioni a Chiavari, alle 19 l'affluenza è del 24,01 per cento - lavocedigenova : Elezioni a Chiavari, alle 12 l'affluenza è del 12,39 per cento - genovatoday : Ballottaggio Chiavari, il nuovo sindaco è Federico Messuti - genovatoday : Elezioni 2022, Chiavari al ballottaggio: la diretta -

... ORARI Si torna al voto oggi, domenica 26 giugno, per i risultati ballottaggio delle... Azzano Decimo, Codroipo (Friuli),(Liguria), Abbiategrasso, Cassano Magnago, Cernusco sul ...... 65 COMUNI, 13 CAPOLUOGHI Per conoscere i risultati dei ballottaggi delleComunali 2022 ... Codroipo (Friuli), Ardea, Cerveteri, Ciampino, Guidonia Montecelio, Sabaudia (Lazio),(...Larga vittoria del candidato delle liste civiche su Bettoli che si congratula con l’avversario ma si dice preoccupato per la forte astensione. La moglie di Di Capua entrerà in giunta come vicesindaco ...Il vero risultato delle elezioni di Chiavari lo abbiamo visto al primo turno. I due finalisti possono dirsi soddisfatti per le percentuali di voti ...