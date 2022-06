Pubblicità

petergomezblog : Elezioni comunali, risultati in diretta | Verona, Tommasi espugna la roccaforte del centrodestra. Il centrosinistra… - ilpost : Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona - SkyTG24 : #26giugno #Ballottaggi: chiusi i seggi. Segui in diretta tutti i risultati ?? - Luxgraph : Elezioni 2022, i risultati definitivi del ballottaggio delle Comunali #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - FrenchContin : RT @ilpost: Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona -

... nelle sue fasi più turbolente la politica bulgara ci ha abituato a colpi di scena e alla continua nascita di partiti - cometa, emersi apparentemente dal nulla ed in grado di vincere le, per ...Sono quattro i fattori che bisogna considerare, se vogliamo capire perché ieri sono andati a votare solo quattro elettori su dieci, contro i sette che nel 2018 si presentarono ai seggi per lepolitiche. Il primo , e forse il più importante, è che si trattava di ballottaggi , duelli riservati ai candidati più votati che lasciano fuori tutti gli altri. Questo contenuto è riservato ...A Firenze Confintesa Fp ha dimostrato dinamicità con le recenti elezioni Rsu nelle quali in alcune amministrazioni ha rafforzato la propria presenza diventando primo sindacato, come al ministero ...C’è stato chi ha calcolato che le fake news presenti in rete sono più numerose delle notizie vere. Ma il problema di mettere ordine nell’informazione ...