Elenoire Casalegno | “Love Mi ha poco da invidiare al Festivalbar”

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 27 giugno 2022) Intervista a– “Sono corteggiata dalla politica” Libero Quotidiano, di Francesca D’Angelo, pag. 20, domani sera insieme ad Aurora Ramazzotti la vedremo su Italia 1 alla guida diMi: il mega concertone voluto da Fedez e J-Ax. Si parte alle 19 e si prosegue a oltranza. Non sarà come tornare a condurre ilmaci manca? «Mi nasce come evento diverso, espressamente dedicato alla scena hip hop milanese però, sì, dai… abbiamoda!». La musica è finalmente ripartita? «Sì, e ci voleva. Musica vuol dire cultura e per troppi anni è mancata dalla tv. Mai come oggi ci siamo resi conto di quanto la cultura sia fondamentale: uno dei problemi della nostra ...