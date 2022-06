Electrolux | oltre 600 assunzioni e 70 milioni di investimenti

(Di lunedì 27 giugno 2022) InItalia600e 70diquest'anno. E quanto alla sostenibilità, - 70% di CO2 emessa per ogni unità prodotta negli stabilimenti rispetto al 2015. Sono ...

Pubblicità

InItalia600 assunzioni e 70 milioni di investimenti quest'anno. E quanto alla sostenibilità, - 70% di CO2 emessa per ogni unità prodotta negli stabilimenti rispetto al 2015. Sono ...... l'Italia sta a guardare (di Vito Chirenti) Green Tech Il concept GRO diper una cucina ... che catturail 95% delle particelle di polvere sottile. Inoltre, il recuperatore residenziale ...Pordenone, 27 giu. (askanews) - In Electrolux Italia oltre 600 assunzioni e 70 milioni di investimenti quest'anno. E quanto alla sostenibilità, ...Electrolux ha assunto a tempo indeterminato oltre 600 persone in Italia negli ultimi 15 mesi e previsto investimenti di oltre 70 milioni nel 2022. (ANSA) ...