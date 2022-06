Ecco l’ultima “ribellione” radical chic: non depilarsi le sopracciglia (Di lunedì 27 giugno 2022) Il concetto di ribellione è ampiamente sopravvalutato e comunque svalutato. Appena ieri, per dire, ribelle era Muhammad Ali che si assumeva la causa dei neri d’America, rifiutava il Vietnam, rinunciava al titolo, finiva in galera, diventata l’uomo più odiato ma non cedeva e alla fine trionfava. Oggi basta non depilarsi le sopracciglia, come questa tizia conosciuta, nell’ordine per: una serie di scatti tette al vento, il fidanzamento con uno che si veste da rockstar di 50 anni fa e appena vede due o tre persone a parlare ci si tuffa sopra, la vulvodinia, che credevamo una oscura ragione transilvanica e invece abbiamo scoperto essere un problema serio; dulcis in fundo, la problematica dei peli da esibire coraggiosamente, anzi, oltraggiosamente. Questa Giorgia Soleri, fidanzata col ragazzo Damianodeimaneskin, non perde occasione per ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 27 giugno 2022) Il concetto diè ampiamente sopravvalutato e comunque svalutato. Appena ieri, per dire, ribelle era Muhammad Ali che si assumeva la causa dei neri d’America, rifiutava il Vietnam, rinunciava al titolo, finiva in galera, diventata l’uomo più odiato ma non cedeva e alla fine trionfava. Oggi basta nonle, come questa tizia conosciuta, nell’ordine per: una serie di scatti tette al vento, il fidanzamento con uno che si veste da rockstar di 50 anni fa e appena vede due o tre persone a parlare ci si tuffa sopra, la vulvodinia, che credevamo una oscura ragione transilvanica e invece abbiamo scoperto essere un problema serio; dulcis in fundo, la problematica dei peli da esibire coraggiosamente, anzi, oltraggiosamente. Questa Giorgia Soleri, fidanzata col ragazzo Damianodeimaneskin, non perde occasione per ...

