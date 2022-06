Ecco come finisce Brave and Beautiful – Anticipazioni (Di lunedì 27 giugno 2022) Brave and Beautiful Gran finale per Brave and Beautiful. Questa settimana la saga turca giungerà a conclusione a poco meno di un anno dal suo debutto sugli schermi di Canale 5. Ci sarà lieto fine per Cesur e Suhan? Scopritelo nelle nostre Anticipazioni. Brave and Beautiful andrà in onda fino a giovedì su Canale 5 (oggi alle 16, da martedì alle 15.45). Brave and Beautiful Anticipazioni da lunedì 27 a giovedì 30 giugno Cesur rilascia un’intervista in cui promette una lauta ricompensa a chi riuscirà fornire informazioni sulla scomparsa di Suhan. Suhan, sequestrata da Riza, riesce ad farsi prestare il telefono da un passante e così chiama Cesur, che insieme a Tahsin corre a salvarla. Hulya chiede a Cahide di occuparsi ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 giugno 2022)andGran finale perand. Questa settimana la saga turca giungerà a conclusione a poco meno di un anno dal suo debutto sugli schermi di Canale 5. Ci sarà lieto fine per Cesur e Suhan? Scopritelo nelle nostreandandrà in onda fino a giovedì su Canale 5 (oggi alle 16, da martedì alle 15.45).andda lunedì 27 a giovedì 30 giugno Cesur rilascia un’intervista in cui promette una lauta ricompensa a chi riuscirà fornire informazioni sulla scomparsa di Suhan. Suhan, sequestrata da Riza, riesce ad farsi prestare il telefono da un passante e così chiama Cesur, che insieme a Tahsin corre a salvarla. Hulya chiede a Cahide di occuparsi ...

Pubblicità

Rinaldi_euro : A grande richiesta dal sito ufficiale del Parlamento Europeo ecco come hanno votato gli europarlamentari sulla pror… - Giorgiolaporta : Mi spiegate come sia possibile fare l'apparentamento a #Lucca con la lista di #Casapound se a Lucca non è presente… - IlContiAndrea : Marco Mengoni a San Siro fa un monologo e si commuove: “Sui social proiettili verbali”. In 54 mila solo per lui: ec… - skzavnio : @pledis_17 ecco me lo ricorda lui come si chiama - repubblica : Omicron 5, ecco come va curata: 'Si' a antinfiammatori e antipiretici, no a cortisone e antibiotici' -