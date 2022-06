Eccellenze agroalimentari a Pomezia: si potrà richiedere il marchio De.C.O. per i prodotti locali (Di lunedì 27 giugno 2022) Pomezia – E’ attiva sul sito del Comune di Pomezia la sezione dedicata al marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), il riconoscimento che mira a tutelare i principali ambiti di attività del settore agroalimentare locale. “Le produzioni agroalimentari locali e le tradizioni ad esse legate rappresentano un eccellenza del nostro territorio che intendiamo valorizzare – spiega il sindaco Adriano Zuccalà – Ai tanti prodotti locali genuini e di qualità, nel pieno rispetto del km0 e dell’ambiente circostante, verrà infatti riconosciuto il marchio De.C.O”. “La De.C.O. del Comune contribuisce a conservare nel tempo prodotti che fanno parte della cultura popolare locale, tutelando le tradizioni e i sapori legati alle nostre produzioni ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 giugno 2022)– E’ attiva sul sito del Comune dila sezione dedicata alDe.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), il riconoscimento che mira a tutelare i principali ambiti di attività del settore agroalimentare locale. “Le produzionie le tradizioni ad esse legate rappresentano un eccellenza del nostro territorio che intendiamo valorizzare – spiega il sindaco Adriano Zuccalà – Ai tantigenuini e di qualità, nel pieno rispetto del km0 e dell’ambiente circostante, verrà infatti riconosciuto ilDe.C.O”. “La De.C.O. del Comune contribuisce a conservare nel tempoche fanno parte della cultura popolare locale, tutelando le tradizioni e i sapori legati alle nostre produzioni ...

