Eccellenze agroalimentari a Pomezia: da oggi il marchio De.C.O. per i prodotti pometini

Pomezia. "Le produzioni agroalimentari locali e le tradizioni ad esse legate rappresentano un'eccellenza del nostro territorio che intendiamo valorizzare – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – Ai tanti prodotti locali genuini e di qualità, nel pieno rispetto del km0 e dell'ambiente circostante, verrà infatti riconosciuto il marchio De.C.O".

Eccellenza ed orgoglio del territorio

"La De.C.O. del Comune contribuisce a conservare nel tempo prodotti che fanno parte della cultura popolare locale, tutelando le tradizioni e i sapori legati alle nostre produzioni tipiche – sottolinea la Vice Sindaco Simona Morcellini – Uno strumento per attestare l'origine dei prodotti e il loro legame storico e ..."

