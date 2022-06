Eboli | podista scivola durante Trail e precipita per 100 metri | ritrovato morto

(Di lunedì 27 giugno 2022) Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche del 47enne di Salerno scomparso ale fasi finali dell’evento, percorrendo l’ultimo chilometro.ildisperso a(Salerno). Le ricerche erano proseguite per tutta la notte per il 47enne di Salerno di cui si erano perse le tracceildei

La città diè colpita da un lutto avvenuto nel proprio territorio comunale, ma è nel capoluogo che il 47enne medico elascia amici, parenti e pazienti molto affezionati. 'Amava lo sport ...AGI - Ritrovato morto ildisperso a(Salerno). Le ricerche erano proseguite per tutta la notte per il 47enne di Salerno di cui si erano perse le tracce durante il Trail dei Monti Ebolitani. L'uomo era uno dei ...Eboli, medico podista trovato morto il giorno dopo il trail sui monti ebolitani. Che cos'è successo: la ricostruzione della videnda ...Aveva 47 anni, di professione era un apprezzato medico ma aveva due grandi passioni. L'informatica, ma soprattutto la corsa, in grado di dargli quell'adrenalina necessaria anche a ...